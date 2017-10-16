В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов

В ГИБДД разъяснили новые правила проведения экзаменов на вождение и выдачи водительских прав. Изменения вступили в силу в минувшую субботу.
Теперь для допуска к экзаменам надо подтвердить собственное свидетельство об обучении в автошколе и результаты медосмотра. В основном, это затронет тех, кто получал права в другом регионе — своего рода страховка от предоставления недействительных документов. Изменились и сами условия проведения экзамена.
Николай Гиляков, начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ: «Если до настоящего времени пересечение колесом линии разметки считалось ошибкой, то сейчас только наезд на линию разметки будет считаться ошибкой. Это связано с обращениями владельцев автодромов, у которых границы обозначены бордюрным камнем. Получается, наезжая на линию разметки, он не может ее пересечь, потому что натыкается на бордюр».
Ранее сообщалось, что изменилась также процедура экзамена для получения удостоверения на право управления мотоциклом. Кандидат должен продемонстрировать умение выполнять скоростное маневрирование. Сложнее стал и экзамен на категорию B. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным.
По новому регламенту экзамены не смогут сдать несовершеннолетние, а также те, кого ранее лишили прав и кто нарушил правила возврата водительских удостоверений.
И еще одно нововведение: в России можно будет оформить водительское удостоверение через МФЦ за 15 дней.
Николай Гиляков, начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ: «Если до настоящего времени пересечение колесом линии разметки считалось ошибкой, то сейчас только наезд на линию разметки будет считаться ошибкой. Это связано с обращениями владельцев автодромов, у которых границы обозначены бордюрным камнем. Получается, наезжая на линию разметки, он не может ее пересечь, потому что натыкается на бордюр».
Ранее сообщалось, что изменилась также процедура экзамена для получения удостоверения на право управления мотоциклом. Кандидат должен продемонстрировать умение выполнять скоростное маневрирование. Сложнее стал и экзамен на категорию B. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным.
По новому регламенту экзамены не смогут сдать несовершеннолетние, а также те, кого ранее лишили прав и кто нарушил правила возврата водительских удостоверений.
И еще одно нововведение: в России можно будет оформить водительское удостоверение через МФЦ за 15 дней.
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