В горящей шахте в Пермском крае остаются 26 человек

Более 270 горняков были эвакуированы из шахты в Соликамском районе, в которой вспыхнуло возгорание.
В МЧС сообщают, что операция по эвакуации рабочих продолжается — под землей остаются 26 человек.
Центральный региональный центр МЧС РФ: «На поверхность подняли 271 горняка, продолжается эвакуация остальных 26».
По данным спасателей, жизни и здоровью людей, поднятых на поверхность из горящей шахты, ничего не угрожает. К шахте выехали пожарные, полицейские, медики скорой помощи и работники электрических сетей, передает РИА Новости.
ЧП случилось сегодня утром в городе Соликамске. На руднике СКРУ-1 компании «Уралкалий» произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. Возгорание в шахте началось примерно в 12:25 по местному времени (10:25 по Москве).
Губернатор Пермского края Максим Решетников взял ситуацию в шахте на личный контроль. В настоящее время подразделения горноспасателей обследуют выработку на предмет источника задымления, передает ТАСС.
Пресс-служба правительства региона: «Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору».
Центральный региональный центр МЧС РФ: «На поверхность подняли 271 горняка, продолжается эвакуация остальных 26».
По данным спасателей, жизни и здоровью людей, поднятых на поверхность из горящей шахты, ничего не угрожает. К шахте выехали пожарные, полицейские, медики скорой помощи и работники электрических сетей, передает РИА Новости.
ЧП случилось сегодня утром в городе Соликамске. На руднике СКРУ-1 компании «Уралкалий» произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. Возгорание в шахте началось примерно в 12:25 по местному времени (10:25 по Москве).
Губернатор Пермского края Максим Решетников взял ситуацию в шахте на личный контроль. В настоящее время подразделения горноспасателей обследуют выработку на предмет источника задымления, передает ТАСС.
Пресс-служба правительства региона: «Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору».
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