Основатель украинского батальона «Азов» найден мертвым в лесу

В Харьковской области обнаружен мертвым один из основателей украинского батальона «Азов» Виталий Княжеский.
Об этом сообщил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Княжеский якобы покончил жизнь самоубийством в лесу под Харьковом. Рядом с его телом нашли оружие.
Ряд СМИ называет Княжеского одним из основателей полка «Азов».
Бойцы «Азова», напомним, принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе. В составе батальона воевали украинские националисты и наемники из других стран.
Страшна звістка! Не хочеться вірити, не можу повірити, не вкладається в голову!Опубликовано Ігором Мосійчуком 14 октября 2017 г.
Позавчора в лісі під Харковом знайдено …
Ряд СМИ называет Княжеского одним из основателей полка «Азов».
Бойцы «Азова», напомним, принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе. В составе батальона воевали украинские националисты и наемники из других стран.
Комментарии