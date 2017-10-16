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Суд присяжных

    Основатель украинского батальона «Азов» найден мертвым в лесу

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    • Фото: igor.mosijcuk /facebook.com
    Основатель украинского батальона «Азов» найден мертвым в лесу

    Основатель украинского батальона «Азов» найден мертвым в лесу

    Основатель украинского батальона «Азов» найден мертвым в лесу
  • Фото: igor.mosijcuk /facebook.com

    • В Харьковской области обнаружен мертвым один из основателей украинского батальона «Азов» Виталий Княжеский.

    Об этом сообщил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Княжеский якобы покончил жизнь самоубийством в лесу под Харьковом. Рядом с его телом нашли оружие.

    Страшна звістка! Не хочеться вірити, не можу повірити, не вкладається в голову!

    Позавчора в лісі під Харковом знайдено …

    Опубликовано Ігором Мосійчуком 14 октября 2017 г.


    Ряд СМИ называет Княжеского одним из основателей полка «Азов».

    Бойцы «Азова», напомним, принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе. В составе батальона воевали украинские националисты и наемники из других стран.

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