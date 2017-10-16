В Пермском крае из-за пожара в шахте эвакуированы 170 рабочих

В шахте калийного комбината в Соликамском районе Пермского края возник пожар. В результате ЧП
из-под земли были эвакуированы 170 человек, но еще более сотни рабочих остаются в шахте.
В Пермском крае идет эвакуация из шахты, где случилось возгорание. На поверхность вышли уже 170 горняков, но еще 127 рабочих остаются в выработке. По предварительным данным, пострадавших нет.
ЧП произошло на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления. По словам источника ТАСС, возгорание случилось при демонтаже оборудования — вспыхнули пластиковые трубы. Он утверждает, что вентиляция и энергоснабжение шахты в результате ЧП не были повреждены.
Источник: «Пожар возник на глубине 400 метров при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. метров. По некоторым данным, загорелись пластиковые трубы. Всего под землей находились 297 человек».
В Главном управлении МЧС по региону подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара участвуют отделения военизированной горноспасательной части.
ЧП произошло на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления. По словам источника ТАСС, возгорание случилось при демонтаже оборудования — вспыхнули пластиковые трубы. Он утверждает, что вентиляция и энергоснабжение шахты в результате ЧП не были повреждены.
Источник: «Пожар возник на глубине 400 метров при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. метров. По некоторым данным, загорелись пластиковые трубы. Всего под землей находились 297 человек».
В Главном управлении МЧС по региону подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара участвуют отделения военизированной горноспасательной части.
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