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    В Пермском крае из-за пожара в шахте эвакуированы 170 рабочих

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    В Пермском крае из-за пожара в шахте эвакуированы 170 рабочих

    В Пермском крае <nobr>из-за</nobr> пожара в шахте эвакуированы 170 рабочих

    В шахте калийного комбината в Соликамском районе Пермского края возник пожар. В результате ЧП из-под земли были эвакуированы 170 человек, но еще более сотни рабочих остаются в шахте.

    В Пермском крае идет эвакуация из шахты, где случилось возгорание. На поверхность вышли уже 170 горняков, но еще 127 рабочих остаются в выработке. По предварительным данным, пострадавших нет.

    ЧП произошло на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления. По словам источника ТАСС, возгорание случилось при демонтаже оборудования — вспыхнули пластиковые трубы. Он утверждает, что вентиляция и энергоснабжение шахты в результате ЧП не были повреждены.

    Источник    : «Пожар возник на глубине 400 метров при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. метров. По некоторым данным, загорелись пластиковые трубы. Всего под землей находились 297 человек».

    В Главном управлении МЧС по региону подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара участвуют отделения военизированной горноспасательной части.

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