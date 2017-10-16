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    Потребление кофе в России выросло на 20%. еда, социология и статистика, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотребление кофе в России выросло на 20%

    Потребление кофе в России выросло на 20%

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    Потребление кофе в России выросло на 20%

    Потребление кофе в России выросло на 20%

      Россияне стали пить больше кофе. Потребление выросло на 20%.

      По информации газеты «Известия», которая ссылается на данные ассоциации производителей «Росчайкофе», вместе с потреблением вырос и импорт. Как сообщает Федеральная таможенная служба, поставки сорта арабика прибавили 66%.

      Производители говорят, что спрос постоянно растет из-за становления «кофейной культуры» в России, а ее породило массовое распространение иностранных сетевых кофеен.

      Но на мировом фоне мы пока отстаем — на каждого россиянина приходится всего около 800 граммов кофе в год. Для сравнения, каждый финн в среднем расходует 11 килограммов.

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