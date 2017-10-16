От Сочи до Владивостока: гостей Всемирного фестиваля молодежи принимают 16 городов

Программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассчитана на неделю. В этом году форум имеет обширную географию. Кроме Сочи, мероприятия молодежного саммита пройдут еще в 16 российских городах.
На неделю Сочи превратился в крупнейшую международную молодежную площадку. 20 тысяч участников из более чем 180 стран. За всю историю существования этого фестиваля только Россия смогла собрать такое количество делегаций.
В Олимпийском парке в эти дни можно услышать практически все языки мира, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин. Там зажигают африканцы, русские с индусами танцуют под «Калинку-малинку», а китайцы поют «Катюшу».
Кван Ян учится в Москве, говорит по-русски, но «Катюшу», «Подмосковные вечера» и другие русские песни исполняет только на китайском. На его родине, как он утверждает, это настоящие хиты. Участник фестиваля признается, что Олимпийский парк, море и горы в Сочи сделали для него эту осень незабываемой.
Кван Ян: «Прекрасно, наверное, это мой последний шанс. Мне уже 30 лет».
Церемония открытия удивила, пожалуй, всех. Получился не просто концерт — каждый зритель принял в нем участие. На одной сцене выступали звезды и обычные молодые люди из разных стран, которые смогли изменить мир вокруг себя. Среди них, например, адвокат из Мумбая, борющийся с городскими свалками, предприниматель из Зимбабве, развивающий солнечную энергетику в своей стране, а также архитектор из Владивостока, построивший школу в Непале.
Сочи — не единственный из российских городов, в эти дни принимающих Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Корреспондент НТВ Сергей Анцигин рассказал о том, как встретили гостей во Владивостоке.
Владивосток стал вторым по популярности российским городом после Санкт-Петербурга, где мечтали побывать участники Всемирного фестиваля молодежи. Приморская столица в итоге приняла сотню молодых людей из 50 стран. Иностранцев поселили в кампусе федерального университета на острове Русский. Это одна из ключевых площадок всей региональной программы, поскольку посвящена она обсуждению будущего науке и вопросам глобального образования.
Первым делом гости отправились на экскурсию по территории вуза. Их впечатлила университетская набережная, где отдыхают не только студенты, аспиранты и преподаватели, но и обычные жители. На пирсе состоялся импровизированный мастер-класс — местные рыбаки обучали иностранцев ловить осеннюю корюшку.
В такой неформальной обстановке молодые люди, которые познакомились всего несколько часов назад в самолете, быстро нашли общий язык и охотно поделились друг с друг другом научными интересами.
Ана Михалик, участница фестиваля из Хорватии: «Я бы хотела обсудить проблемы экологии и здравоохранения. Я думаю, что это актуально и интересно, потому что на Западе существует огромное давление на систему здравоохранения для снижения затрат».
Бэби Бесил, участник фестиваля из Сингапура: «Я бы хотел узнать, какие современные технологии Россия представит миру. Россия очень сильна в производстве новых технологий для военной промышленности. Например, спутников. Поэтому я бы хотел узнать, каким Россия видит мир после 2050 года».
Освоение Арктики, мировые экологические проблемы, медицина XXI века — эти и многие другие темы зарубежные гости обсудили с российскими сверстниками. В дискуссиях о научно-техническом прогрессе время для них пролетело незаметно. Во вторник, 17 октября, после двухдневного визита на российский Дальний Восток иностранцы отправятся в Сочи, где поделятся впечатлениями с теми, кто побывал в других российских городах.
Чем удивляли зарубежную делегацию в Дагестане, рассказал корреспондент НТВ Омар Магомедов. Организаторы пообещали, что три дня в республике гости запомнят надолго. Им приготовили насыщенную программу — экскурсию в один из древнейших городов России (Дербент), посещение самого высокого на европейском континенте песчаного бархана Сарыкум и Сулакского каньона. Кроме того, участников фестиваля угостили национальными блюдами, в том числе знаменитыми дагестанскими шашлыками. Качество блюд оценили даже европейские гурманы.
Артур Ресве, участник фестиваля из Франции: «В Дагестане прямо как на юге Франции. Здесь солнце, тепло, у нас есть что-то общее в культуре, даже в кухне — это чудесно».
В Махачкалу прибыла внушительная делегация — 50 человек из 33 стран, в том числе из таких экзотических, как Гвинея, Боливия и Либерия. Гостей встречали пирогами, яблочным соком и традиционной лезгинкой. Вскоре они вылетят в Сочи, где проходит основная программа фестиваля. Там гостей фестиваля ждут и культурные мероприятия, и научные. Перед молодежью выступят спикеры мирового уровня, в том числе политики, экономисты и звезды.
В Олимпийском парке в эти дни можно услышать практически все языки мира, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин. Там зажигают африканцы, русские с индусами танцуют под «Калинку-малинку», а китайцы поют «Катюшу».
Кван Ян учится в Москве, говорит по-русски, но «Катюшу», «Подмосковные вечера» и другие русские песни исполняет только на китайском. На его родине, как он утверждает, это настоящие хиты. Участник фестиваля признается, что Олимпийский парк, море и горы в Сочи сделали для него эту осень незабываемой.
Кван Ян: «Прекрасно, наверное, это мой последний шанс. Мне уже 30 лет».
Церемония открытия удивила, пожалуй, всех. Получился не просто концерт — каждый зритель принял в нем участие. На одной сцене выступали звезды и обычные молодые люди из разных стран, которые смогли изменить мир вокруг себя. Среди них, например, адвокат из Мумбая, борющийся с городскими свалками, предприниматель из Зимбабве, развивающий солнечную энергетику в своей стране, а также архитектор из Владивостока, построивший школу в Непале.
Сочи — не единственный из российских городов, в эти дни принимающих Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Корреспондент НТВ Сергей Анцигин рассказал о том, как встретили гостей во Владивостоке.
Владивосток стал вторым по популярности российским городом после Санкт-Петербурга, где мечтали побывать участники Всемирного фестиваля молодежи. Приморская столица в итоге приняла сотню молодых людей из 50 стран. Иностранцев поселили в кампусе федерального университета на острове Русский. Это одна из ключевых площадок всей региональной программы, поскольку посвящена она обсуждению будущего науке и вопросам глобального образования.
Первым делом гости отправились на экскурсию по территории вуза. Их впечатлила университетская набережная, где отдыхают не только студенты, аспиранты и преподаватели, но и обычные жители. На пирсе состоялся импровизированный мастер-класс — местные рыбаки обучали иностранцев ловить осеннюю корюшку.
В такой неформальной обстановке молодые люди, которые познакомились всего несколько часов назад в самолете, быстро нашли общий язык и охотно поделились друг с друг другом научными интересами.
Ана Михалик, участница фестиваля из Хорватии: «Я бы хотела обсудить проблемы экологии и здравоохранения. Я думаю, что это актуально и интересно, потому что на Западе существует огромное давление на систему здравоохранения для снижения затрат».
Бэби Бесил, участник фестиваля из Сингапура: «Я бы хотел узнать, какие современные технологии Россия представит миру. Россия очень сильна в производстве новых технологий для военной промышленности. Например, спутников. Поэтому я бы хотел узнать, каким Россия видит мир после 2050 года».
Освоение Арктики, мировые экологические проблемы, медицина XXI века — эти и многие другие темы зарубежные гости обсудили с российскими сверстниками. В дискуссиях о научно-техническом прогрессе время для них пролетело незаметно. Во вторник, 17 октября, после двухдневного визита на российский Дальний Восток иностранцы отправятся в Сочи, где поделятся впечатлениями с теми, кто побывал в других российских городах.
Чем удивляли зарубежную делегацию в Дагестане, рассказал корреспондент НТВ Омар Магомедов. Организаторы пообещали, что три дня в республике гости запомнят надолго. Им приготовили насыщенную программу — экскурсию в один из древнейших городов России (Дербент), посещение самого высокого на европейском континенте песчаного бархана Сарыкум и Сулакского каньона. Кроме того, участников фестиваля угостили национальными блюдами, в том числе знаменитыми дагестанскими шашлыками. Качество блюд оценили даже европейские гурманы.
Артур Ресве, участник фестиваля из Франции: «В Дагестане прямо как на юге Франции. Здесь солнце, тепло, у нас есть что-то общее в культуре, даже в кухне — это чудесно».
В Махачкалу прибыла внушительная делегация — 50 человек из 33 стран, в том числе из таких экзотических, как Гвинея, Боливия и Либерия. Гостей встречали пирогами, яблочным соком и традиционной лезгинкой. Вскоре они вылетят в Сочи, где проходит основная программа фестиваля. Там гостей фестиваля ждут и культурные мероприятия, и научные. Перед молодежью выступят спикеры мирового уровня, в том числе политики, экономисты и звезды.
«Мир, дружба, жвачка!». 60 лет назад стартовал самый массовый Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://t.co/U9hSvNW8Y8 #мытаквидим pic.twitter.com/ggqhJ3ie4n— НТВ (@ntvru) July 28, 2017
Комментарии