«Прощай, Радуга»: знаменитости скорбят по Марьянову

Звезды российского
шоу-бизнеса скорбят и выражают соболезнования в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова.
Знаменитости шокированы уходом Марьянова из жизни. Ему было 47.
Лолита Милявская, певица: «Сколько света, искренности и таланта! Обаяния за десятерых….Соболезнования родным и близким! Нам, поклонникам, невыносимо горько! Рано!!»
Актриса Ирина Безрукова вспомнила о совместных съемках. По ее словам, Марьянов был «добрым, распахнутым и озорным».
Филипп Киркоров также расстроен случившемся. «Теперь ты действительно выше Радуги….», — написал певец в соцсетях.
В Instagram актрисы Любови Толкалиной опубликованы фотографии с Марьяновым. Напомним, вместе они снимались в многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева».
Лолита Милявская, певица: «Сколько света, искренности и таланта! Обаяния за десятерых….Соболезнования родным и близким! Нам, поклонникам, невыносимо горько! Рано!!»
Чёрт!! Ну почему???!! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов!!! Я даже представить не могла, что речь о Нём!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых!! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов???! .. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов ??!Или ещё есть такая «медицина» где-то??! Соболезнования родным и близким! Нам, Поклонникам, невыносимо горько! Рано!!
Актриса Ирина Безрукова вспомнила о совместных съемках. По ее словам, Марьянов был «добрым, распахнутым и озорным».
Филипп Киркоров также расстроен случившемся. «Теперь ты действительно выше Радуги….», — написал певец в соцсетях.
В Instagram актрисы Любови Толкалиной опубликованы фотографии с Марьяновым. Напомним, вместе они снимались в многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева».
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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