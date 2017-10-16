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    «Прощай, Радуга»: знаменитости скорбят по Марьянову

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    «Прощай, Радуга»: знаменитости скорбят по Марьянову

    «Прощай, Радуга»: знаменитости скорбят по Марьянову

    «Прощай, Радуга»: знаменитости скорбят по Марьянову
  • Фото: ТАСС

    • Звезды российского шоу-бизнеса скорбят и выражают соболезнования в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова.

    Знаменитости шокированы уходом Марьянова из жизни. Ему было 47.

    Лолита Милявская, певица: «Сколько света, искренности и таланта! Обаяния за десятерых….Соболезнования родным и близким! Нам, поклонникам, невыносимо горько! Рано!!»

    Чёрт!! Ну почему???!! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов!!! Я даже представить не могла, что речь о Нём!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых!! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов???! .. Это только в нашей стране так могут ответить на вызов ??!Или ещё есть такая «медицина» где-то??! Соболезнования родным и близким! Нам, Поклонникам, невыносимо горько! Рано!!

    Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)


    Актриса Ирина Безрукова вспомнила о совместных съемках. По ее словам, Марьянов был «добрым, распахнутым и озорным».

    Филипп Киркоров также расстроен случившемся. «Теперь ты действительно выше Радуги….», — написал певец в соцсетях.


    смотретьСМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    СМИ: умер актер Дмитрий Марьянов
    В Instagram актрисы Любови Толкалиной опубликованы фотографии с Марьяновым. Напомним, вместе они снимались в многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева».





    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.

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