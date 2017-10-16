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Деловое утро НТВ

    Законопроект о защите информаторов о коррупции внесен в Госдуму

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    Законопроект о защите информаторов о коррупции внесен в Госдуму

    Законопроект о защите информаторов о коррупции внесен в Госдуму

    В Госдуму РФ внесен проект закона о защите лиц, сообщивших о фактах коррупции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

    Документ предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, возможность получения информатором бесплатной юридической помощи, защиту от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, а также ущемления прав и законных интересов.

    Согласно справке правительства, защита информаторам будет гарантироваться в течение двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении.

    В правительстве также подчеркнули, что все граждане России вправе получать бесплатную юридическую помощь в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения их законных прав и интересов в связи с такими сообщениями.

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