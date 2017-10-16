Власти Калифорнии объявили о переломе в борьбе с пожарами

Перелом к лучшему наметился в воскресенье в тушении природных пожаров на севере американского штата Калифорния. Несколько крупных очагов возгорания локализованы на 50% и больше благодаря снижению скорости ветра.
Как передают СМИ со ссылкой на местные власти, «погодные условия кардинально изменились к лучшему лишь за последние 24 часа, что само по себе является очень обнадеживающим признаком».
Число жертв природных пожаров в США достигло 40, из них 20 умерли в округе Сонома. Как отмечалось ранее, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек.
Огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 25 тыс. разрешено вернуться в свои дома.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Президент США Дональд Трамп удовлетворил ранее просьбу губернатора Джерри Брауна объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию страны, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.
Число жертв природных пожаров в США достигло 40, из них 20 умерли в округе Сонома. Как отмечалось ранее, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек.
Огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 25 тыс. разрешено вернуться в свои дома.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Президент США Дональд Трамп удовлетворил ранее просьбу губернатора Джерри Брауна объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию страны, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.
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