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    СМИ: сведения о долгах россиян могут засекретить

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    СМИ: сведения о долгах россиян могут засекретить

    СМИ: сведения о долгах россиян могут засекретить

    Данные о судебных задолженностях россиян могут засекретить, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

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    На сегодняшний день данные об исполнительном делопроизводстве в отношении любого гражданина находятся в открытом доступе на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Чтобы узнать о задолженностях человека, достаточно просто ввести его ФИО и дату рождения.

    «Известия»: «Минкомсвязи ведет переговоры с ФССП о предоставлении таких данных только гражданам, которые авторизуются через портал госуслуг. Они смогут увидеть информацию только о себе».

    Газета отмечает, что в Минкомсвязи информацию о переговорах с ФССП не подтвердили, но и не опровергли. В пресс-службе министерства рассказали, что судебную задолженность можно проверить как на сайте ФССП, так и на едином портале госуслуг.

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