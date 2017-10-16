Победивший на выборах в Киргизии кандидат продолжит реформы Атамбаева

Победивший в ходе президентских выборов в Киргизии кандидат от
Социал-демократической партии республики Сооронбай Жээнбеков намерен продолжить реформы, начатые действующим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.
Об этом Жээнбеков заявил в воскресенье в Бишкеке, комментируя итоги голосования, передает ТАСС.
Сооронбай Жээнбеков: «Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые».
По словам Жээнбекова, он также благодарен конкурентам за «честную и жесткую борьбу». Он подчеркнул, что «они вели себя достойно».
По данным ЦИК, в ходе состоявшихся в республике в воскресенье президентских выборов в голосовании приняли участие около 1,7 млн граждан. Жээнбеков смог получить около 54% голосов (900 тыс. человек). Второе место занял лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» («Республика — Отчизна») Омурбек Бабанов, за которого проголосовали чуть более 560 тыс. избирателей. Остальные кандидаты, а их было в общей сложности 11 человек, существенно отстали от лидеров.
Между тем, как заявили в ЦИК, это предварительные итоги президентских выборов, официальные результаты будут получены в ближайшие дни, когда в Бишкек поступят протоколы ручного подсчета голосов со всех участков.
Сооронбай Жээнбеков: «Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые».
По словам Жээнбекова, он также благодарен конкурентам за «честную и жесткую борьбу». Он подчеркнул, что «они вели себя достойно».
По данным ЦИК, в ходе состоявшихся в республике в воскресенье президентских выборов в голосовании приняли участие около 1,7 млн граждан. Жээнбеков смог получить около 54% голосов (900 тыс. человек). Второе место занял лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» («Республика — Отчизна») Омурбек Бабанов, за которого проголосовали чуть более 560 тыс. избирателей. Остальные кандидаты, а их было в общей сложности 11 человек, существенно отстали от лидеров.
Между тем, как заявили в ЦИК, это предварительные итоги президентских выборов, официальные результаты будут получены в ближайшие дни, когда в Бишкек поступят протоколы ручного подсчета голосов со всех участков.
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