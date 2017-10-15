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    Австрийская народная партия главы МИД побеждает на выборах в Австрии

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    Австрийская народная партия главы МИД побеждает на выборах в Австрии

    Австрийская народная партия главы МИД побеждает на выборах в Австрии

    Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 31,4% голосов и лидирует после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье.

    Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики, передает ТАСС.

    Второе место у правой Австрийской партии свободы — 27,4%. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов.

    Четвертыми идет «Новая Австрия» с 5% голосов, пятое место вместо партии «Зеленые» занимает движение выходца из этой партии «Список Петера Пильца» с показателем 4,1% голосов. Таким образом, в парламент Австрии нового созыва войдут пять политических партий. Место «Зеленых» в нем займет «Список Петера Пильца».

    Окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, МВД представит в четверг. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тысяч бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тысяч больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года.

    Явка на досрочных парламентских выборах составила 67,6%, свидетельствуют данные подсчета МВД. На прошлых выборах в 2013 году на участки явились более 4 миллионов 780 тысяч человек, или почти 75% граждан республики.

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