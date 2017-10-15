Макрон: давление на Иран неэффективно и может привести к повторению истории с КНДР

Тактика жесткого давления на Иран, на которой настаивает президент США Дональд Трамп, представляется Франции неэффективной и может в итоге привести к повторению ситуации с КНДР, которая почти получила ядерное оружие. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон: «Он (Трамп) хочет все ужесточить в отношении Ирана, об этом он объявил в пятницу. Я ему объяснил, что это, на мой взгляд, плохой подход, поскольку достаточно посмотреть на Северную Корею. Мы разорвали с Северной Кореей все переговоры и теперь, спустя несколько лет, очнулись, имея Северную Корею, которая в шаге от получения ядерного оружия».
Макрон подтвердил свое намерение совершить визит в Иран для «требовательного диалога» с властями этой страны, которая находится под сильным международным давлением из-за проблемы ядерной программы.
Эммануэль Макрон: «Я поеду в нужный момент, чтобы вести этот требовательный диалог с Ираном».
При этом он отметил, что США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану.
Макрон подтвердил свое намерение совершить визит в Иран для «требовательного диалога» с властями этой страны, которая находится под сильным международным давлением из-за проблемы ядерной программы.
Эммануэль Макрон: «Я поеду в нужный момент, чтобы вести этот требовательный диалог с Ираном».
При этом он отметил, что США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану.
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