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Бесстыдники

    Взрыв газа произошел в жилом доме на Кубани: двое пострадавших

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    Взрыв газа произошел в жилом доме на Кубани: двое пострадавших

    Взрыв газа произошел в жилом доме на Кубани: двое пострадавших

    Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Славянском районе Краснодарского края.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, «взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже двухэтажного газифицированного кирпичного жилого дома на Летней улице в населенном пункте Садовый Славянского района». Сообщается, что в результате пострадали два человека.

    По данным источника, после взрыва возник пожар на площади 80 квадратных метров, также обрушилась часть внешней стены.

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