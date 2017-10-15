Взрыв газа произошел в жилом доме на Кубани: двое пострадавших

Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Славянском районе Краснодарского края.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, «взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже двухэтажного газифицированного кирпичного жилого дома на Летней улице в населенном пункте Садовый Славянского района». Сообщается, что в результате пострадали два человека.
По данным источника, после взрыва возник пожар на площади 80 квадратных метров, также обрушилась часть внешней стены.
По данным источника, после взрыва возник пожар на площади 80 квадратных метров, также обрушилась часть внешней стены.
Комментарии