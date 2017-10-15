Путин призвал мир стремиться к отказу от соперничества

Государства планеты не должны смотреть друг на друга как на соперников, им стоит переходить к партнерству. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Владимир Путин: «Нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но в принципе к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга как на партнеров».
По мнению президента, на соперничество тратятся ресурсы, которые могли бы пойти на решение общих проблем.
Владимир Путин: «Это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех, и для проигравших, и для победителей».
В ходе беседы с участниками форума Путин также высказал мнение, что промышленные предприятия должны переходить на новые технологии для решения проблем окружающей среды. Он рассказал, как Россия успешно применяет технологии солнечной энергии для обогрева нефти в трубопроводах.
Владимир Путин: «Как это ни странно, уверен, знают не все — у нас на Крайнем Севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов. Я так удивился, когда узнал об этом. Оказывается, того незначительного объема солнечного света, даже не тепла, достаточно, чтобы греть нефть в трубах».
По его словам, Россия уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. Он также отметил, что экологическая проблема имеет нарастающий характер и требует дополнительных капиталовложений. В частности, президент отдельно упомянул о проблеме пластика в Мировом океане, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Это серьезный вопрос, который требует и юридического решения, как на глобальном, международном уровне, так и в страновом измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки океана от этих проблем».
Ранее сообщалось, что Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи, собравший 20 тысяч участников из 180 стран мира. При этом глава государства призвал молодежь изменить этот мир, сделав его лучше.
По мнению президента, на соперничество тратятся ресурсы, которые могли бы пойти на решение общих проблем.
Владимир Путин: «Это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех, и для проигравших, и для победителей».
В ходе беседы с участниками форума Путин также высказал мнение, что промышленные предприятия должны переходить на новые технологии для решения проблем окружающей среды. Он рассказал, как Россия успешно применяет технологии солнечной энергии для обогрева нефти в трубопроводах.
Владимир Путин: «Как это ни странно, уверен, знают не все — у нас на Крайнем Севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов. Я так удивился, когда узнал об этом. Оказывается, того незначительного объема солнечного света, даже не тепла, достаточно, чтобы греть нефть в трубах».
По его словам, Россия уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. Он также отметил, что экологическая проблема имеет нарастающий характер и требует дополнительных капиталовложений. В частности, президент отдельно упомянул о проблеме пластика в Мировом океане, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Это серьезный вопрос, который требует и юридического решения, как на глобальном, международном уровне, так и в страновом измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки океана от этих проблем».
Ранее сообщалось, что Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи, собравший 20 тысяч участников из 180 стран мира. При этом глава государства призвал молодежь изменить этот мир, сделав его лучше.
«Мир, дружба, жвачка!». 60 лет назад стартовал самый массовый Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://t.co/U9hSvNW8Y8 #мытаквидим pic.twitter.com/ggqhJ3ie4n— НТВ (@ntvru) 28 июля 2017 г.
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