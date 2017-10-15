Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Запланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам. автомобили, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗапланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам

    Запланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам

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    Запланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам

    Запланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам

    Запланированная поломка: как производители отмеряют срок жизни нашим вещам

      Производители могут намеренно закладывать в свои товары изъян, который проявляется только после гарантийного срока, а отремонтировать его стоит дороже, чем купить новый.

      То, что запикано цензурой, хозяин московский ремонтной зоны меняет на эфирное «развод». Мы еще не решили, какую машину покупать, а нас уже заочно развели. В чертежах всех автомобилей конструкторы планируют, что и когда откажет под капотом.

      Евгений Воеводский, владелец автосервиса: «Это хитрый расчет — большинство поломок происходят в постгарантийный период, а это зона ответственности покупателя».

      В мастерской на верстаке — внутренности вроде бы свежих немецких скакунов. Они еще не проехали и ста тысяч, но у одного уже двигатель заглох навеки, у второго отказал насос, третий скоро зацветет в ярко-оранжевую крапинку, а беда четвертого — в коробке передач. Дефект всего на пару миллиметров, но в половину миллиона рублей.

      Это началось в начале нулевых, когда заводы объединились в корпорации — цены на машины выровнялись, а основной доход решили изыскать от продажи запчастей по формуле «слишком плохо — это очень хорошо».

      Андрей Осипов, автомобильный эксперт: «В течение пяти лет эксплуатации расходы на ремонт и ТО должны полностью окупить стоимость машины — негласное правило».

      И все это касается не только автомобилей. Штефан Шридде из Берлина доказал 25 тысяч эпизодов, когда дефект заложен в товарах изначально: от железных пластин для башмаков до странных мясорубок, которые выгоднее просто не включать.

      Подробности — в видеоматериале.

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