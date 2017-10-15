Переговоры с террористами: как россиян вызволяют из ИГИЛ

Российский консул каждый день ведет переговоры с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), пытаясь вытянуть увезенных в халифат детей домой.

Консулу Евгению Аржанцеву удалось добиться встречи с офицерами самой закрытой спецслужбы — департамента по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана. Туда и своих-то не пускают, не то что иностранцев.



Евгений Аржанцев, консул-советник Генерального консульства РФ в Эрбиле, Ирак: «Не самое приятное занятие. Представители курдских спецслужб говорят, что там вообще не осталось людей, во всяком случае среди мужчин, не причастных к террористическим структурам. Мы это прекрасно понимаем, но прежде всего думаем о женах и о детях, особенно о детях. У них еще есть шанс. Если есть такой шанс, то надо, конечно, хотя бы попытаться его использовать».



В зоне ответственности курдистанских отрядов пешмерга житель халифата Абдулла вновь превратился в российского гражданина Дмитрия.



Как российский консул ведет переговоры с ИГИЛ в одиночку, чтобы спасти детей, ставших заложниками своих родителей? Об этом — в материале корреспондента НТВ Вадима Фефилова.