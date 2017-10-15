Позиция Трампа по ядерной сделке с Ираном вызвала шквал критики

Америку теснят на Ближнем Востоке, и Трампу нужно было выбрать, кому он будет угрожать. Президент США создал схему: реальная угроза — это Северная Корея, которой помогает Иран.
В результате госсекретарь Тиллерсон озвучил, что Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном. Тегеран ответил, что в ответ может тоже забыть о ядерной сделке.
Глава сенатского комитета по внешней политике Коркер, комментируя это, написал в Twitter: «Обидно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых». Позиция Трампа вызвала возмущение у многих.
Леон Панетта, бывший директор ЦРУ: «Мы нарушили свое слово. Разрыв ядерной сделки означает только одно — с нами никто не будет разговаривать. Сегодня, когда мы не успеваем уворачиваться от угроз, Трамп просто взорвал в комнате гранату и не хочет этого понимать».
Джон Маклафлин, бывший директор ЦРУ: «Это самое ужасное, что он сделал на своем посту. Страшнее ничего придумал нельзя. Он не просто опозорил нас перед союзниками, ведь Европа ядерную сделку обещала соблюдать, несмотря на наши выходки. Он усилил позиции России и Китая, он дал козырь северокорейцам. Теперь весь мир задумался: „Может эти ребята, включая иранцев, не такие уж безумцы?“. Теперь мы выглядим безумцами».
К критике Трампа присоединился Эминем, за ним — Снуп Дог, потом порномагнат Ларри Флинт.
Джон Маклафлин: « Лозунг „Сделаем Америку великой снова“ пока просто лишил нас союзников. Дальше будет хуже».
Подробности — в видеоматериале.
Глава сенатского комитета по внешней политике Коркер, комментируя это, написал в Twitter: «Обидно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых». Позиция Трампа вызвала возмущение у многих.
Леон Панетта, бывший директор ЦРУ: «Мы нарушили свое слово. Разрыв ядерной сделки означает только одно — с нами никто не будет разговаривать. Сегодня, когда мы не успеваем уворачиваться от угроз, Трамп просто взорвал в комнате гранату и не хочет этого понимать».
Джон Маклафлин, бывший директор ЦРУ: «Это самое ужасное, что он сделал на своем посту. Страшнее ничего придумал нельзя. Он не просто опозорил нас перед союзниками, ведь Европа ядерную сделку обещала соблюдать, несмотря на наши выходки. Он усилил позиции России и Китая, он дал козырь северокорейцам. Теперь весь мир задумался: „Может эти ребята, включая иранцев, не такие уж безумцы?“. Теперь мы выглядим безумцами».
К критике Трампа присоединился Эминем, за ним — Снуп Дог, потом порномагнат Ларри Флинт.
Джон Маклафлин: « Лозунг „Сделаем Америку великой снова“ пока просто лишил нас союзников. Дальше будет хуже».
Подробности — в видеоматериале.
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