Кризис на Украине: оппозиция объявила Порошенко новую политическую войну

В Закарпатье — демонстрации тех, кто хочет возвращения в Венгрию, в Киеве — факельные шествия националистов, Юлия Тимошенко требует отрубить Порошенко руку
из-за коррупции и готовится возглавить страну, объединяясь с другими политиками.
Почти вся нынешняя политическая элита Украины пришла с Майдана. В 2014 году во время госпереворота они плечом к плечу призывали: дайте нам власть, и страна заживет по-новому. Под лозунги «Украина це Европа» Пётр Порошенко обещал европейские зарплаты и пенсии, бил себя в грудь, что победит коррупцию и покончит с властью олигархата. Обещанного три года ждут. Но вот что украинцы получили: разгул радикализма и беспредел националистов.
Во всех своих провалах все это время президент Порошенко обвинял исключительно Россию. Мол, рука Кремля пережимает свободное европейское дыхание незалежной. Политические друзья с Майдана тоже подпевали этой песне, но недолго музыка играла. Ни своим соратникам, ни простым украинцам «шоколадный» президент в итоге не смог устроить сладкую жизнь: терпение и тех, и других лопнуло, и вот по стране прокатилась целая волна митингов с требованием импичмента. Они считают себя патриотами, а киевская верхушка называет их «пятой колонной».
Алексей Якубин, украинский политолог: «Очевидно, ситуация обостряется, потому что есть массовое недовольство: до 70% граждан считают, что Украина движется не в правильном направлении, это создает такой фон негатива».
Эксперты считают, что Порошенко крепко держался за счет того, что его противники ненавидели друг друга. В той же Верховной раде каждый тянул одеяло на себя, иногда переходя в рукопашную.
Впрочем, в украинской великой политике есть такая традиция: если надо, то вчерашние враги могут быстро стать друзьям, а соратники — заклятыми оппонентами. Такие ротации особенно активны, например, в Верховной раде, когда дело пахнет досрочными выборами.
И тут уже можно повесить в Раде плакат: лидеры всех партий — объединяйтесь против президента. Первой тот самый шаг от любви до ненависти сделала Юлия Тимошенко. Она давно точит зуб на Петра Алексеевича и мечтает о киевском «престоле». Так что для нее в схватке с ним — все средства хороши. И вот она уже по-быстрому сошлась с опальным Саакашвили. К ним присоединился лидер партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовый. И вместе они объявили — это начало нового политического сражения.
Подробности — в видеоматериале.
Во всех своих провалах все это время президент Порошенко обвинял исключительно Россию. Мол, рука Кремля пережимает свободное европейское дыхание незалежной. Политические друзья с Майдана тоже подпевали этой песне, но недолго музыка играла. Ни своим соратникам, ни простым украинцам «шоколадный» президент в итоге не смог устроить сладкую жизнь: терпение и тех, и других лопнуло, и вот по стране прокатилась целая волна митингов с требованием импичмента. Они считают себя патриотами, а киевская верхушка называет их «пятой колонной».
Алексей Якубин, украинский политолог: «Очевидно, ситуация обостряется, потому что есть массовое недовольство: до 70% граждан считают, что Украина движется не в правильном направлении, это создает такой фон негатива».
Эксперты считают, что Порошенко крепко держался за счет того, что его противники ненавидели друг друга. В той же Верховной раде каждый тянул одеяло на себя, иногда переходя в рукопашную.
Впрочем, в украинской великой политике есть такая традиция: если надо, то вчерашние враги могут быстро стать друзьям, а соратники — заклятыми оппонентами. Такие ротации особенно активны, например, в Верховной раде, когда дело пахнет досрочными выборами.
И тут уже можно повесить в Раде плакат: лидеры всех партий — объединяйтесь против президента. Первой тот самый шаг от любви до ненависти сделала Юлия Тимошенко. Она давно точит зуб на Петра Алексеевича и мечтает о киевском «престоле». Так что для нее в схватке с ним — все средства хороши. И вот она уже по-быстрому сошлась с опальным Саакашвили. К ним присоединился лидер партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовый. И вместе они объявили — это начало нового политического сражения.
Подробности — в видеоматериале.
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