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    Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео. Индонезия, несчастные случаи, смерть, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео

    Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео

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    • Кадр из видео: NHeuwdini Football / youtube.com
    Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео

    Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео

    Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео
    • Кадр из видео: NHeuwdini Football / youtube.com

      • Вратарь индонезийского футбольного клуба «Персела Ламонган» Хойрол Худа, которого болельщики считают легендой команды, скончался по дороге в больницу после несчастного случая на поле.

      Трагедия произошла в конце первого тайма матча, в котором «Персела Ламонган» принимал на своем поле «Семен Паданг». Худа, выбивая мяч из-под ног нападающего Марселя Сакраменто, получил сильный удар коленом в голову. Первое время после столкновения вратарь оставался в сознании, однако вскоре ему резко стало хуже.

      Медицинская бригада, работавшая на матче, оказала первую помощь футболисту, его срочно отправили в больницу. Но по пути в госпиталь 38-летний голкипер скончался. Причиной смерти футболиста названы сильные повреждения шеи и головы.

      Хойрол Худа защищал ворота клуба «Персела Ламонган» с 1999 года.

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