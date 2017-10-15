Голкипер индонезийского клуба скончался после столкновения с соперником: видео

Вратарь индонезийского футбольного клуба «Персела Ламонган» Хойрол Худа, которого болельщики считают легендой команды, скончался по дороге в больницу после несчастного случая на поле.

Трагедия произошла в конце первого тайма матча, в котором «Персела Ламонган» принимал на своем поле «Семен Паданг». Худа, выбивая мяч из-под ног нападающего Марселя Сакраменто, получил сильный удар коленом в голову. Первое время после столкновения вратарь оставался в сознании, однако вскоре ему резко стало хуже.



Медицинская бригада, работавшая на матче, оказала первую помощь футболисту, его срочно отправили в больницу. Но по пути в госпиталь 38-летний голкипер скончался. Причиной смерти футболиста названы сильные повреждения шеи и головы.



Хойрол Худа защищал ворота клуба «Персела Ламонган» с 1999 года.