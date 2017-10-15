Площадь калифорнийских пожаров превысила по размерам Нью-Йорк

Мощные лесные пожары, бушующие в Калифорнии, унесли жизни 40 человек. Об этом сообщают местные власти.
Это рекордные цифры для штата. Сотни жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, руководство штата признает, что число жертв может увеличится.
Счет уничтоженных зданий идет на тысячи, а площадь пожаров уже превысила 86 тысяч гектаров, это больше Нью-Йорка. Огонь подступает к Сан-Франциско, эвакуировались уже около 100 тысяч человек.
С пламенем борются 10 тысяч пожарных со всех Соединенных Штатов, из Канады и Австралии. Власти объявили север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Вскоре к спасательным операциям подключится нацгвардия, а на помощь пострадавшим будут выделены деньги из федерального бюджета.
Счет уничтоженных зданий идет на тысячи, а площадь пожаров уже превысила 86 тысяч гектаров, это больше Нью-Йорка. Огонь подступает к Сан-Франциско, эвакуировались уже около 100 тысяч человек.
С пламенем борются 10 тысяч пожарных со всех Соединенных Штатов, из Канады и Австралии. Власти объявили север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Вскоре к спасательным операциям подключится нацгвардия, а на помощь пострадавшим будут выделены деньги из федерального бюджета.
Комментарии