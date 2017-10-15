Россиянка после ссоры с бойфрендом утопила его Mercedes в бассейне

Российская модель Кристина Кучма утопила машину банкира с
Уолл-стрит после того, как он ее бросил.
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Как сообщает сайт Вести.Ru, инцидент произошел на Багамских островах, где банкир по имени Гай Джентайл проводит много времени.
Известно, что пара встречалась около полутора лет. Мужчина несколько раз делал возлюбленной дорогие подарки. Недавно она попросила у него 50 тысяч долларов. Джентайл посчитал, что эта просьба стирает грань между «бизнесом и романтикой», и отказал. В результате Кучма плеснула ему в лицо зеленым чаем и убежала, прихватив ключи от Mercedes S400 стоимостью примерно 55 тысяч долларов.
Вскоре модель прислала бойфренду СМС о том, что на заднем дворе дома его ожидает сюрприз. Этим сюрпризом оказался затопленный в бассейне Mercedes. На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов. После произошедшего мужчина обратился в полицию.
Известно, что пара встречалась около полутора лет. Мужчина несколько раз делал возлюбленной дорогие подарки. Недавно она попросила у него 50 тысяч долларов. Джентайл посчитал, что эта просьба стирает грань между «бизнесом и романтикой», и отказал. В результате Кучма плеснула ему в лицо зеленым чаем и убежала, прихватив ключи от Mercedes S400 стоимостью примерно 55 тысяч долларов.
Вскоре модель прислала бойфренду СМС о том, что на заднем дворе дома его ожидает сюрприз. Этим сюрпризом оказался затопленный в бассейне Mercedes. На подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов. После произошедшего мужчина обратился в полицию.
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