«Карикатурный референдум»: нобелевский лауреат раскритиковал каталонские власти

Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса дал свою оценку последним событиям в Каталонии.
Последний живой латиноамериканский классик, вечный соперник Маркеса, Варгас Льоса долго жил в Каталонии. Он знает, чем там дышат. Писатель подверг критике чиновников, устроивших референдум о независимости.
Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе: «В испанской конституции сказано четко: за независимость региона должна проголосовать вся страна. И вот каталонцев выводят на совершенно карикатурный, незаконный референдум, правила которого меняются чуть ли не по ходу референдума, на котором даже нет списков. И люди голосуют по 10 раз. Да, они озарены идеей, накручены националистами, устали от всего, но разве можно разрушать общую 500-летнюю историю. Каталония никогда не была абсолютно независимой, не надо придумывать прошлое».
Это игра в одни ворота: если президент Каталонии скажет: да, мы уходим, то Мадрид введет в действие 155-ю статью конституции — эта статья никогда не применялась. Президента отправят в отставку.
Подробнее о том, что ждет регион после референдума о самоопределении — в материале программы «Итоги недели».
Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе: «В испанской конституции сказано четко: за независимость региона должна проголосовать вся страна. И вот каталонцев выводят на совершенно карикатурный, незаконный референдум, правила которого меняются чуть ли не по ходу референдума, на котором даже нет списков. И люди голосуют по 10 раз. Да, они озарены идеей, накручены националистами, устали от всего, но разве можно разрушать общую 500-летнюю историю. Каталония никогда не была абсолютно независимой, не надо придумывать прошлое».
Это игра в одни ворота: если президент Каталонии скажет: да, мы уходим, то Мадрид введет в действие 155-ю статью конституции — эта статья никогда не применялась. Президента отправят в отставку.
Подробнее о том, что ждет регион после референдума о самоопределении — в материале программы «Итоги недели».
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