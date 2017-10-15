Сбежавший из вольера медведь убил пенсионера под Воронежем и ранил хозяина

В селе Семилуки Воронежской области медведь сбежал из вольера и напал на местных жителей. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

Из сообщения МВД: «84-летний местный житель от полученных в результате нападения животного телесных повреждений скончался. 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение».



О бродящем по улицам села медведе в полицию сообщили местные жители. Прибывший наряд ликвидировал животное из табельного оружия.



В настоящее время правоохранители выясняют, каким образом медведю удалось сбежать из вольера.