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Двойные стандарты. Тут вам не там!

    В Таиланде турист из России утонул во время купания

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    В Таиланде турист из России утонул во время купания

    В Таиланде турист из России утонул во время купания

    Сегодня на острове Пхукет во время купания утонул отдыхающий из России.

    По данным издания The Phuket News, трагический инцидент произошел утром в воскресенье, 15 октября, на пляже Карон. 42-летнего гражданина России Олега Паршукова в бессознательном состоянии вытащили из воды другие туристы и работники пляжа. Очевидцы оказали ему первую помощь, но в результате в больнице медики констатировали сметь россиянина.

    Накануне на Пхукете едва не утонули трое россиян — им на помощь пришли иностранные туристы. Инцидент произошел на другом пляже — Найтон.

    В Таиланде на осень приходится сезон дождей, в это время в Андаманском море наблюдается волнение. А у берегов острова Пхукет встречаются подводные течения, которые могут отнести пловцов далеко от берега.

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