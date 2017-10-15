В Таиланде турист из России утонул во время купания

Сегодня на острове Пхукет во время купания утонул отдыхающий из России.
По данным издания The Phuket News, трагический инцидент произошел утром в воскресенье, 15 октября, на пляже Карон. 42-летнего гражданина России Олега Паршукова в бессознательном состоянии вытащили из воды другие туристы и работники пляжа. Очевидцы оказали ему первую помощь, но в результате в больнице медики констатировали сметь россиянина.
Накануне на Пхукете едва не утонули трое россиян — им на помощь пришли иностранные туристы. Инцидент произошел на другом пляже — Найтон.
В Таиланде на осень приходится сезон дождей, в это время в Андаманском море наблюдается волнение. А у берегов острова Пхукет встречаются подводные течения, которые могут отнести пловцов далеко от берега.
Накануне на Пхукете едва не утонули трое россиян — им на помощь пришли иностранные туристы. Инцидент произошел на другом пляже — Найтон.
В Таиланде на осень приходится сезон дождей, в это время в Андаманском море наблюдается волнение. А у берегов острова Пхукет встречаются подводные течения, которые могут отнести пловцов далеко от берега.
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