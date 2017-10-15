Сергей Зверев в красных трусах потряс коллег по шоу-бизнесу

Коллеги подозревают, что Сергей Зверев зарабатывает на жизнь собственным телом.
Поводом для жарких споров стало интимное видео, которое король гламура выложил на своей странице. На кадрах — Сергей Зверев практически в чем мать родила лежит на кровати, демонстрирует накаченные ноги и ягодицы.
Коллеги по шоу-бизнесу в шоке от звезды, и гадают, зачем Сергей Зверев оголился перед всей страной.
Лена Ленина, писательница, телеведущая: «Ой боже мой! Это дедушка по вызову».
Кому король гламура показывает свои прелести? И зачем он каждый день наматывает круги по парку? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Коллеги по шоу-бизнесу в шоке от звезды, и гадают, зачем Сергей Зверев оголился перед всей страной.
Лена Ленина, писательница, телеведущая: «Ой боже мой! Это дедушка по вызову».
Кому король гламура показывает свои прелести? И зачем он каждый день наматывает круги по парку? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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