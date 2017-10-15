Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео. Осин, алкоголь, знаменитости, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

    Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

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    Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

    Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

    Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

      Звезда 90-х Евгений Осин сбежал из наркологической клиники.

      Обычный посетитель банка нос к носу столкнулся у терминала с известным певцом. Мужчина сразу узнал Евгения Осина, ведь недавно его показывали на всех телеканалах. И всей страной провожали в Таиланд — на лечение от алкоголизма, где его ждала подруга по несчастью Дана Борисова. В той же клинике ей помогали справиться с наркотической зависимостью.

      Евгений Осин, певец: «Отойдите. Я работаю. Отойдите отсюда. Сейчас охрану позовем».

      Певец накинулся на снимающих его людей с кулаками.

      О том, что Осин сбежал из реабилитационного центра, первой сообщила певица Наталья Штурм. Компрометирующий снимок она разместила в социальной сети.

      Вернувшись из Таиланда Евгений Осин снова начал пить 🙁 Фото артиста, выбирающего алкоголь в магазине, попало в Сеть. Близкой подруга и коллега певца Евгения Осина Наталья Штурм опубликовала его свежее фото. Недавно вернувшийся из тайского реабилитационного центра, где проходил курс лечения от алкогольной зависимости с середины августа, исполнитель выбирает себе спиртное в столичном магазине. «Глазам не верю… неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье… Эх, Женя Осин… А я ведь говорила, что именно так все и закончится…», — подписала снимок Наталья. 🤔🤔🤔 #евгенийосин #осин #новостизвезд #новостизвёзд #звездныеновости #шоубиз #шоубизнес #звездули #звездулины Не забудь подписаться: @zvezduliny ☝☝☝

      Публикация от Самые интересные новости звезд (@zvezduliny)



      Неужели Осин возьмется за старое? Почему певец прервал реабилитацию? Ответы на эти вопросы — в программе «Ты не поверишь!».

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