Сбежавший из наркологической клиники Осин устроил потасовку в банке: видео

Звезда
90-х Евгений Осин сбежал из наркологической клиники.
Обычный посетитель банка нос к носу столкнулся у терминала с известным певцом. Мужчина сразу узнал Евгения Осина, ведь недавно его показывали на всех телеканалах. И всей страной провожали в Таиланд — на лечение от алкоголизма, где его ждала подруга по несчастью Дана Борисова. В той же клинике ей помогали справиться с наркотической зависимостью.
Евгений Осин, певец: «Отойдите. Я работаю. Отойдите отсюда. Сейчас охрану позовем».
Певец накинулся на снимающих его людей с кулаками.
О том, что Осин сбежал из реабилитационного центра, первой сообщила певица Наталья Штурм. Компрометирующий снимок она разместила в социальной сети.
Неужели Осин возьмется за старое? Почему певец прервал реабилитацию? Ответы на эти вопросы — в программе «Ты не поверишь!».
Евгений Осин, певец: «Отойдите. Я работаю. Отойдите отсюда. Сейчас охрану позовем».
Певец накинулся на снимающих его людей с кулаками.
О том, что Осин сбежал из реабилитационного центра, первой сообщила певица Наталья Штурм. Компрометирующий снимок она разместила в социальной сети.
Вернувшись из Таиланда Евгений Осин снова начал пить 🙁 Фото артиста, выбирающего алкоголь в магазине, попало в Сеть. Близкой подруга и коллега певца Евгения Осина Наталья Штурм опубликовала его свежее фото. Недавно вернувшийся из тайского реабилитационного центра, где проходил курс лечения от алкогольной зависимости с середины августа, исполнитель выбирает себе спиртное в столичном магазине. «Глазам не верю… неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье… Эх, Женя Осин… А я ведь говорила, что именно так все и закончится…», — подписала снимок Наталья. 🤔🤔🤔 #евгенийосин #осин #новостизвезд #новостизвёзд #звездныеновости #шоубиз #шоубизнес #звездули #звездулины Не забудь подписаться: @zvezduliny ☝☝☝
Неужели Осин возьмется за старое? Почему певец прервал реабилитацию? Ответы на эти вопросы — в программе «Ты не поверишь!».
Комментарии