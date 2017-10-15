В Якутии пьяный водитель сбил группу шедших с дискотеки подростков

В селе Огородтах в Якутии накануне вечером водитель сбил семерых подростков, возвращавшихся с дискотеки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Из сообщения пресс-службы: «По предварительным данным установлено, что около 22 часов вечера 43-летний местный житель, управляя автомобилем иностранного производства, совершил наезд на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части».



В результате наезда 15-летний школьник погиб, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По информации МВД, они являлись воспитанниками пришкольного интерната.



Водителя задержали. В момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».