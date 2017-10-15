Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя. Басков, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБасков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

    Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

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    Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

    Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

    Басков решил уйти со сцены и отдохнуть от самого себя

      Николай Басков больше не хочет быть звездой. Популярный певец заявил, что уходит со сцены.

      На днях «золотой голос» страны выложил пост в Интернете. Букв много, а смысл один: он устал, ему нужен отдых.

      Николай Басков, певец: «Я и так много сделал к своим 40, и дошло до того, что я утратил видение перспективы того, что я делаю. Я думаю, что для меня было бы неплохо отдохнуть и переоценить свою деятельность. И вообще мне нужно отдохнуть от самого себя».



      Поклонницы уже за сердце хватаются. Неужели Николай Басков уйдет со сцены навсегда? И никто больше не услышит «Шарманку», и не увидит «натурального блондина», он ведь на всю страну такой один. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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