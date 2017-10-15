Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 15 октября

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робот-спасатель, представлены наушники с переводом на 40 языков, пульт для телевизора больше не нужен — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Пульт не нужен?
Исследователи из британского Университета Ланкастера уверены, что пульты дистанционного управления телевизором скоро уйдут в прошлое. Новая система распознавания жестов, как говорят авторы, превращает в пульт что угодно — хоть руку, хоть кружку, хоть письменную ручку, хоть голову. Новация состоит в том, что распознается не конкретный объект, а скорость и направление движений, при помощи которых можно переключать каналы, регулировать громкость и так далее.
4. «Умная повязка»
Ученые из нескольких американских университетов разработали медицинскую повязку, которая может сама обрабатывать рану лекарствами, причем делать это именно тогда, когда нужно. Идея состоит в том, что повязка сделана из проводящих волокон, которые при пропускании небольшого тока слегка нагреваются, а вокруг них находятся связанные в виде гидрогеля препараты, которые при повышении температуры высвобождаются и оказывают свое действие. Там же, в волокнах, могут прятаться и датчики, способные анализировать происходящие в ране процессы и давать команду на обработку.
3. Роботы идут
В экстренных службах могут появиться новые необычные сотрудники. Одна из крупных японских корпораций показала кадры очередных испытаний своего робота-спасателя. Он уже умеет подниматься по лестницам, протискиваться в узкие щели, преодолевать завалы и пробираться в тесных местах на четвереньках. Батарейки пока хватает только на час работы, но создатели уверены, что вскоре улучшат показатели, и роботов можно будет посылать туда, где людям находиться слишком опасно.
2. Нет языковому барьеру!
Путешествия в дальние страны и общение с иностранцами становятся проще благодаря новым технологиям перевода. Одна из ведущих мировых интернет-корпораций представила наушники, которые в паре с новейшим смартфоном того же производителя способны обеспечивать синхронный перевод на 40 языков — причем и в одну, и в другую сторону. Как сообщается, в разработке использованы новейшие технологии искусственного интеллекта.
1. Земля круглая!
Уникальную возможность взглянуть на мир глазами космонавтов подарили нам современные технологии — члены экипажа МКС Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин впервые в истории провели съемку выхода в открытый космос при помощи объемной камеры «360 градусов». Это видео, опубликованное телеканалом RT, можно вращать как угодно и смотреть куда хочешь, как бы поворачивая голову, словно ты находишься рядом с космонавтами.
Исследователи из британского Университета Ланкастера уверены, что пульты дистанционного управления телевизором скоро уйдут в прошлое. Новая система распознавания жестов, как говорят авторы, превращает в пульт что угодно — хоть руку, хоть кружку, хоть письменную ручку, хоть голову. Новация состоит в том, что распознается не конкретный объект, а скорость и направление движений, при помощи которых можно переключать каналы, регулировать громкость и так далее.
4. «Умная повязка»
Ученые из нескольких американских университетов разработали медицинскую повязку, которая может сама обрабатывать рану лекарствами, причем делать это именно тогда, когда нужно. Идея состоит в том, что повязка сделана из проводящих волокон, которые при пропускании небольшого тока слегка нагреваются, а вокруг них находятся связанные в виде гидрогеля препараты, которые при повышении температуры высвобождаются и оказывают свое действие. Там же, в волокнах, могут прятаться и датчики, способные анализировать происходящие в ране процессы и давать команду на обработку.
3. Роботы идут
В экстренных службах могут появиться новые необычные сотрудники. Одна из крупных японских корпораций показала кадры очередных испытаний своего робота-спасателя. Он уже умеет подниматься по лестницам, протискиваться в узкие щели, преодолевать завалы и пробираться в тесных местах на четвереньках. Батарейки пока хватает только на час работы, но создатели уверены, что вскоре улучшат показатели, и роботов можно будет посылать туда, где людям находиться слишком опасно.
2. Нет языковому барьеру!
Путешествия в дальние страны и общение с иностранцами становятся проще благодаря новым технологиям перевода. Одна из ведущих мировых интернет-корпораций представила наушники, которые в паре с новейшим смартфоном того же производителя способны обеспечивать синхронный перевод на 40 языков — причем и в одну, и в другую сторону. Как сообщается, в разработке использованы новейшие технологии искусственного интеллекта.
1. Земля круглая!
Уникальную возможность взглянуть на мир глазами космонавтов подарили нам современные технологии — члены экипажа МКС Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин впервые в истории провели съемку выхода в открытый космос при помощи объемной камеры «360 градусов». Это видео, опубликованное телеканалом RT, можно вращать как угодно и смотреть куда хочешь, как бы поворачивая голову, словно ты находишься рядом с космонавтами.
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