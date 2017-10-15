Фиксаторы вместо гвоздей портативный обогреватель и самоочищающийся аквариум: тест рекламных обещаний

Могут ли
фиксаторы-липучки заменить гвозди в стенах? Способен ли портативный обогреватель очень быстро сделать в квартире тепло? И выживут ли рыбки в аквариуме с самоочисткой? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.
«Умные» фиксаторы
У всех в доме регулярно возникает потребность что-то прикрутить или повесить. Реклама этого товара призывает убрать молотки, дрели и больше не портить стены, а для крепления предметов весом до 2 кг использовать прозрачные липкие фиксаторы. Они не требуют усилий, не оставляют следов и стоят 495 рублей за упаковку из 10 штук.
В описании сказано, что фиксаторы приклеиваются к абсолютно любой поверхности, даже к тисненым обоям, но на практике ничего не вышло. Единственное место, где фиксатор проявил себя хорошо — это в машине, в качестве держателя для смартфона. И липких следов они действительно не оставляют.
Но негативных эмоций этот товар все-таки принес больше, чем позитивных. Неправдой, например, оказалось еще одно обещание — в рекламе говорится, что фиксаторы можно использовать до 1000 раз, достаточно их помыть. Но на практике после мытья они вообще больше не приклеивались.
Самоочищающийся аквариум
Чтобы кусочек водоема у вас в доме выглядел привлекательно, а его обитатели чувствовали себя хорошо, нужно приложить немало труда. Упростить все это дело обещают производители самоочищающегося мини-аквариума. Объем — 2 литра, материал — пластик, цена — 790 рублей. В комплекте — искусственное растение, несколько камней и небольшое освещение. Нет только никакой инструкции и на коробке, и ни слова по-русски.
Протестировать устройство с интересом согласился опытный аквариумист Андрей Тихонов. Он взял три чудо-аквариума и заселил их по-разному. Итог таков: самоочищающийся миниаквариум подходит только для небольших рыбок размером до 3 см. Другим будет тесно и грязно. Но если заселить этот водоем правильно, добавить живых растений и хорошей воды из аквариума, то система самоочистки будет работать как надо.
Портативный обогреватель
Производители маленького обогревателя за 2000 рублей обещают, что прогреть он может любые помещения до 23 кв. метров — не только квартиру или дом, но и гараж, мастерскую.
Внутри у него — керамическая пластина, которая нагревается, а вентилятор «выгоняет» согретый воздух наружу. Потребляемая мощность соответствует заявленной на упаковке — 370 ватт. Автоматический таймер, как и обещал производитель, сработал: через 12 часов прибор отключился. Но теплее не стало.
Специалисты объяснили — обогреватель не генерирует достаточного количества тепла, к тому же интенсивность выдува слишком маленькая. Чтобы обогреть помещение в 23 кв. метра, нужно три таких прибора.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
У всех в доме регулярно возникает потребность что-то прикрутить или повесить. Реклама этого товара призывает убрать молотки, дрели и больше не портить стены, а для крепления предметов весом до 2 кг использовать прозрачные липкие фиксаторы. Они не требуют усилий, не оставляют следов и стоят 495 рублей за упаковку из 10 штук.
В описании сказано, что фиксаторы приклеиваются к абсолютно любой поверхности, даже к тисненым обоям, но на практике ничего не вышло. Единственное место, где фиксатор проявил себя хорошо — это в машине, в качестве держателя для смартфона. И липких следов они действительно не оставляют.
Но негативных эмоций этот товар все-таки принес больше, чем позитивных. Неправдой, например, оказалось еще одно обещание — в рекламе говорится, что фиксаторы можно использовать до 1000 раз, достаточно их помыть. Но на практике после мытья они вообще больше не приклеивались.
Самоочищающийся аквариум
Чтобы кусочек водоема у вас в доме выглядел привлекательно, а его обитатели чувствовали себя хорошо, нужно приложить немало труда. Упростить все это дело обещают производители самоочищающегося мини-аквариума. Объем — 2 литра, материал — пластик, цена — 790 рублей. В комплекте — искусственное растение, несколько камней и небольшое освещение. Нет только никакой инструкции и на коробке, и ни слова по-русски.
Протестировать устройство с интересом согласился опытный аквариумист Андрей Тихонов. Он взял три чудо-аквариума и заселил их по-разному. Итог таков: самоочищающийся миниаквариум подходит только для небольших рыбок размером до 3 см. Другим будет тесно и грязно. Но если заселить этот водоем правильно, добавить живых растений и хорошей воды из аквариума, то система самоочистки будет работать как надо.
Портативный обогреватель
Производители маленького обогревателя за 2000 рублей обещают, что прогреть он может любые помещения до 23 кв. метров — не только квартиру или дом, но и гараж, мастерскую.
Внутри у него — керамическая пластина, которая нагревается, а вентилятор «выгоняет» согретый воздух наружу. Потребляемая мощность соответствует заявленной на упаковке — 370 ватт. Автоматический таймер, как и обещал производитель, сработал: через 12 часов прибор отключился. Но теплее не стало.
Специалисты объяснили — обогреватель не генерирует достаточного количества тепла, к тому же интенсивность выдува слишком маленькая. Чтобы обогреть помещение в 23 кв. метра, нужно три таких прибора.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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