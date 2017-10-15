Мир гламура на воде: как устроены современные яхты

Каждую осень в Каннах проходит знаменитый яхтенный фестиваль. Это отличная возможность попытаться проникнуть в удивительный, стоящий миллионы и даже десятки миллионов евро мир гламура на воде. Почему яхты стоят так дорого и как они вообще устроены, разбиралась программа «Чудо техники».
В бархатный сезон Лазурный берег превращается в гигантский подиум для показа «яхтенных мод». Сначала в Каннах, потом в Монако дефилируют модели от лучших судостроительных кутюрье Старого Света. В тренде — технологии. Например, разработка из Франции: лодка, которой не нужен причал. Своим ходом спускается в воду, прячет гусеницы в корпус и разгоняется до 65 км/ч.
Когда ходишь по технической части выставки, становится понятно, почему же хорошие яхты так дороги: каждую деталь производит кто-то, кто специализируется на ней всю жизнь, и все рассчитано для использования именно на воде. Покрытие палуб — обязательно из особого дерева — тика. Оно не скользкое, не гниет и не боится воды. Процесс укладки сложный и долгий: все стыки нужно загрунтовать и промазать резиновым герметиком, чтобы нигде не скрипело. Ходят по таким палубам только босиком или в мягких туфлях — чтобы не повредить. Используются здесь особые коврики-прилипалы, которые даже в лютую качку должны удержать на столе дорогой ноутбук или изысканный китайский фарфор.
Казалось бы, обычные якоря и те производятся по авиатехнологиям. Особая форма и правильное распределение веса позволяют им быстрее обычных закапываться во время скольжения по дну и легко освобождаться простым поднятием вверх. Продумана даже особая система извлечения, которая всегда разворачивает якорь нужной стороной и фиксирует его в правильном положении. Отсюда и цена — один образец продали за 1700 евро (примерно 115 тысяч рублей). И так тут во всем.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Когда ходишь по технической части выставки, становится понятно, почему же хорошие яхты так дороги: каждую деталь производит кто-то, кто специализируется на ней всю жизнь, и все рассчитано для использования именно на воде. Покрытие палуб — обязательно из особого дерева — тика. Оно не скользкое, не гниет и не боится воды. Процесс укладки сложный и долгий: все стыки нужно загрунтовать и промазать резиновым герметиком, чтобы нигде не скрипело. Ходят по таким палубам только босиком или в мягких туфлях — чтобы не повредить. Используются здесь особые коврики-прилипалы, которые даже в лютую качку должны удержать на столе дорогой ноутбук или изысканный китайский фарфор.
Казалось бы, обычные якоря и те производятся по авиатехнологиям. Особая форма и правильное распределение веса позволяют им быстрее обычных закапываться во время скольжения по дну и легко освобождаться простым поднятием вверх. Продумана даже особая система извлечения, которая всегда разворачивает якорь нужной стороной и фиксирует его в правильном положении. Отсюда и цена — один образец продали за 1700 евро (примерно 115 тысяч рублей). И так тут во всем.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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