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    Новинка недели: экшен-камера с продвинутым качеством съемки. гаджеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовинка недели: экшен-камера с продвинутым качеством съемки

    Новинка недели: экшен-камера с продвинутым качеством съемки

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    Новинка недели: <nobr>экшен-камера</nobr> с продвинутым качеством съемки

    Новинка недели: экшен-камера с продвинутым качеством съемки

    Новинка недели: <nobr>экшен-камера</nobr> с продвинутым качеством съемки

      Программа «Чудо техники» выбрала самое любопытное из тех устройств, которые удалось протестировать за минувшие 7 дней. На этот раз это обновленная экшен-камера от одного из ведущих производителей.

      В отличие от предыдущих версий, ей уже не требуется защитный бокс — она и так не боится ни воды, ни грязи: можно снимать и приключения на рыбалке, и заезды на джипах или квадроциклах. Теперь нет нужды выставлять кадр через приложение на телефоне — у камеры есть свой экранчик, притом сенсорный.

      И существенно лучше стало качество картинки — она уже близка к профессиональной: съемка 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

      Новинку и ее предшественника сравнили по качеству звука и видео в условиях сильной тряски, а также в темноте. Разница действительно заметна.

      Из минусов — оптической стабилизации по-прежнему нет, только программная, а еще цена — почти 40 тысяч рублей. Немало за крошечную коробочку, хотя и с большими возможностями.

      Оценка программы «Чудо техники» — 4 звезды.

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