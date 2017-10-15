Новинка недели: экшен-камера с продвинутым качеством съемки

Программа «Чудо техники» выбрала самое любопытное из тех устройств, которые удалось протестировать за минувшие 7 дней. На этот раз это обновленная
экшен-камера от одного из ведущих производителей.
В отличие от предыдущих версий, ей уже не требуется защитный бокс — она и так не боится ни воды, ни грязи: можно снимать и приключения на рыбалке, и заезды на джипах или квадроциклах. Теперь нет нужды выставлять кадр через приложение на телефоне — у камеры есть свой экранчик, притом сенсорный.
И существенно лучше стало качество картинки — она уже близка к профессиональной: съемка 4К со скоростью 60 кадров в секунду.
Новинку и ее предшественника сравнили по качеству звука и видео в условиях сильной тряски, а также в темноте. Разница действительно заметна.
Из минусов — оптической стабилизации по-прежнему нет, только программная, а еще цена — почти 40 тысяч рублей. Немало за крошечную коробочку, хотя и с большими возможностями.
Оценка программы «Чудо техники» — 4 звезды.
И существенно лучше стало качество картинки — она уже близка к профессиональной: съемка 4К со скоростью 60 кадров в секунду.
Новинку и ее предшественника сравнили по качеству звука и видео в условиях сильной тряски, а также в темноте. Разница действительно заметна.
Из минусов — оптической стабилизации по-прежнему нет, только программная, а еще цена — почти 40 тысяч рублей. Немало за крошечную коробочку, хотя и с большими возможностями.
Оценка программы «Чудо техники» — 4 звезды.
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