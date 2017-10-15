Грязь и разводы на экранах: способы решения проблемы

Уход за электронной техникой — важный вопрос. Многие хозяйки, например, безуспешно пытаются отмыть телевизоры в доме, но ужасные разводы на современных плоских экранах победить никак не удается. Что же делать? За советами программа «Чудо техники» обратилась к профессионалам.
Специалисты рекомендуют — надо либо покупать особые аэрозоли для очистки именно электроники, либо не пользоваться средствами вообще, уж тем более спреями для других поверхностей, к примеру, для стекла. Здесь очень агрессивный состав, который разъедает антибликовое и антистатическое покрытие современных экранов. В итоге на них будет налипать все больше и больше пыли, появятся разводы, даже картинка станет не такой красочной.
Если телевизор старый, и защитного слоя не имеет, покрытие можно нанести самостоятельно, купив специальный антистатик. Стоит такой в пределах 500 рублей. Чистить экран лучше обычной салфеткой из микрофибры с самым маленьким ворсом.
Важно, конечно, с жидкостью не перебарщивать. Например, в телевизорах со светодиодной подсветкой — LED — внизу экрана стоят электронные платы — которые при постоянном попадании на них воды начинают сбоить, по экрану идут полоски, а потом и вовсе пропадает картинка.
И все-таки иногда особо прилипчивую пыль не удается удалить с техники простой влажной тряпочкой. Программа «Чудо техники» протестировала несколько средств, которые обещают очистить электронику почти без усилий. Результаты — в сюжете.
Если телевизор старый, и защитного слоя не имеет, покрытие можно нанести самостоятельно, купив специальный антистатик. Стоит такой в пределах 500 рублей. Чистить экран лучше обычной салфеткой из микрофибры с самым маленьким ворсом.
Важно, конечно, с жидкостью не перебарщивать. Например, в телевизорах со светодиодной подсветкой — LED — внизу экрана стоят электронные платы — которые при постоянном попадании на них воды начинают сбоить, по экрану идут полоски, а потом и вовсе пропадает картинка.
И все-таки иногда особо прилипчивую пыль не удается удалить с техники простой влажной тряпочкой. Программа «Чудо техники» протестировала несколько средств, которые обещают очистить электронику почти без усилий. Результаты — в сюжете.
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