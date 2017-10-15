В Ялте для знаменитой чеховской Белой дачи наступила черная полоса. Легендарный дом — музей писателя находится под угрозой разрушения. Построенный больше века назад дом выдержал две войны. Однако гораздо труднее оказалось выстоять в мирное время. Деньги на реставрацию давно выделили, а что мешает ее начать, выяснял корреспондент НТВ Олег Крючков.

18-летней девушкой пришла Алла Васильевна Ханилло в ялтинский дом Антона Павловича Чехова. Собеседование с новым сотрудником проводила сестра писателя — Мария Павловна. С тех пор — уже 70 лет — у Белой дачи есть своя хранительница.



Алла Ханилло: «Я вообще себя давно считаю членом чеховской семьи. Я себя никогда от Чеховых не отделяла».



Белую дачу Чехов построил достаточно далеко от моря. Простая медная табличка на двери, никаких регалий, только фамилия и инициалы. «Ялта — лучше Ниццы, и в Крыму уютнее и ближе к России», — так Антон Павлович отвечал друзьям, которые интересовались, почему писатель не уехал лечиться во Францию.



После его смерти сестра писателя Мария Павловна сохранила дом в годы гражданской войны и революций, а в Великую Отечественную не пустила в кабинет и спальню писателя немецких оккупантов.



За век в доме ничего не менялось. Например, сохранилось объявление, которое на стену повесил Гиляровский, когда увидел в кабинете курящего посетителя. Друзья берегли здоровье Чехова.



Белая Дача, пережившая все политические и военные катаклизмы, страдает от катаклизмов природных. Три оползня разрывают дом на части. Деньги на ремонт выделены, но крымские строительные фирмы три года не могут оформить разрешения на реставрационные работы. Пока длится бюрократическая волокита, сотрудники музея каждый день проверяют трещины на стенах чеховского дома.



Александр Титаренко, директор музея-заповедника: «Эти трещины в жаркую погоду наоборот сужаются, а в мокрую — расползаются. Мы после этих проливных дождей ждем, что как минимум на миллиметр трещины у нас увеличатся».



Проблемы на праздновании «трудового юбилея» старейшей смотрительницы дома отошли на второй план. Как сказала сама Алла Васильевна Ханилло, ее мечта исполнилась — Крым воссоединился с Россией. Осталось выполнить волю сестры Чехова Марии Павловны.



Алла Ханилло: «Ее было такое посмертное желание, чтобы музей наш был в ведении библиотеки им. Ленина. Надо, чтобы чеховский дом был федерального подчинения, я считаю так».



Как бы там ни было, сейчас главное спасти Белую дачу, ведомственные споры о принадлежности дома можно решить позднее.