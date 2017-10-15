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    Трое грабителей устроили ДТП в Новой Москве и украли у водителя 4 млн рублей

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    Трое грабителей устроили ДТП в Новой Москве и украли у водителя 4 млн рублей

    Трое грабителей устроили ДТП в Новой Москве и украли у водителя 4 млн рублей

    Трое мужчин на автомобиле Lada Priora столкнулись с иномаркой, а затем ограбили водителя.

    Нападение произошло на Боровском шоссе. Грабители на Lada Priora врезались в Mercedes, а затем избили водителя и отобрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма. По данным полиции, в ней было четыре миллиона рублей, передает «Интерфакс».

    ГУ МВД по Москве    : «Инцидент произошел на 27-м км Боровского шоссе в районе поселения Внуковское».

    Злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители возбудили дело по статье «Грабеж».

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