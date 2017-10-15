Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в 20 странах Европы

Вспышка гепатита А зафиксирована в 20 странах Европы.
Зарегистрированы более 2,5 тысяч случаев заболевания в Австрии, Англии, Бельгии, Голландии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Мальте, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Уэльсе, Финляндии, Франции и Эстонии.
Наибольшее количество случаев гепатита А в этих странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, сообщает сайт ведомства.
Роспотребнадзор: «Данные ECDC (Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями) свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок».
Наибольшее количество случаев гепатита А в этих странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, сообщает сайт ведомства.
Роспотребнадзор: «Данные ECDC (Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями) свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок».
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