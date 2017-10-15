Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

В Абу-Даби приехали представители 59 стран и регионов. Россия принимает участие в соревнованиях в третий раз, и в этом году у команды большие амбиции. Россияне поборются за медали во всех 52 номинациях, среди которых — 3D-моделирование, акватроника, экспедирование грузов и более привычные рабочие специальности: инженерные и строительные технологии, дизайн, специальности сферы услуг.



Такое рвение к победе неспроста — следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в 2019 году в Казани. Организаторы уже рассказали об эстафете флага. Он обойдет все страны мира, которые участвуют в соревнованиях, а стартует совсем скоро — на церемонии закрытия турнира в Абу-Даби.