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    Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills. ОАЭ, работа, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

    Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

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    Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

    Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

    Россияне поборются за победу в 52 номинациях WorldSkills

      В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

      В Абу-Даби приехали представители 59 стран и регионов. Россия принимает участие в соревнованиях в третий раз, и в этом году у команды большие амбиции. Россияне поборются за медали во всех 52 номинациях, среди которых — 3D-моделирование, акватроника, экспедирование грузов и более привычные рабочие специальности: инженерные и строительные технологии, дизайн, специальности сферы услуг.

      Такое рвение к победе неспроста — следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в 2019 году в Казани. Организаторы уже рассказали об эстафете флага. Он обойдет все страны мира, которые участвуют в соревнованиях, а стартует совсем скоро — на церемонии закрытия турнира в Абу-Даби.

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