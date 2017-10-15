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    «Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине. Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине

    «Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине

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    «Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине

    «Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине

    «Оперативный успех»: в Минобороны рассказали о разгроме игиловцев в Меядине

      Сирийские правительственные войска освободили от террористов город Меядин.

      Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «Разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный».

      За последнюю неделю боевики запрещенного в России «Исламского государства» стянули в Сирию значительные силы из Ирака. Как заявил Конашенков, террористы оказали ожесточенное сопротивление.

      В настоящее время сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает наступление. В ведомстве подчеркнули, что успех в Меядине резко контрастирует с действиями международной коалиции во главе с США, которые затянули операцию в Ракке и допускают там гибель мирных жителей.

      Игорь Конашенков: «Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв „освобождаемого“ населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции».

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