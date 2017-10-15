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    Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте. Ельцин, СССР, библиотеки и книгоиздание, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

    Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

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    Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

    Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

    Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

      Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке свои мемуары «Личная жизнь».

      В книге описываются события начиная с 1930-х годов и до наших дней. Вдова первого президента России рассказывает в ней об истории своей семьи. Большая часть воспоминаний связана с именем Бориса Ельцина.

      Наина Ельцина: «Это определенный кусок времени, в котором прошла наша жизнь — моя и Бориса Николаевича. И я подумала, что он может быть интересен нашей молодежи».

      Началом этих мемуаров, по словам Наины Иосифовны, стали рассказы для внуков и правнуков о молодости, встрече с мужем и истории Советского Союза и России. Наина Иосифовна призналась, что работа над книгой шла тяжело. Самым сложным было точно описать детали времени и событий. Однако это в итоге помогло отстраниться от политических и исторических оценок.

      Мемуары вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. Наина Ельцина отметила, что это ее первая и последняя книга. Писать она больше не собирается.

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