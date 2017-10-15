Наина Ельцина представила свои мемуары во Франкфурте

Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке свои мемуары «Личная жизнь».
В книге описываются события начиная с 1930-х годов и до наших дней. Вдова первого президента России рассказывает в ней об истории своей семьи. Большая часть воспоминаний связана с именем Бориса Ельцина.
Наина Ельцина: «Это определенный кусок времени, в котором прошла наша жизнь — моя и Бориса Николаевича. И я подумала, что он может быть интересен нашей молодежи».
Началом этих мемуаров, по словам Наины Иосифовны, стали рассказы для внуков и правнуков о молодости, встрече с мужем и истории Советского Союза и России. Наина Иосифовна призналась, что работа над книгой шла тяжело. Самым сложным было точно описать детали времени и событий. Однако это в итоге помогло отстраниться от политических и исторических оценок.
Мемуары вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. Наина Ельцина отметила, что это ее первая и последняя книга. Писать она больше не собирается.
Наина Ельцина: «Это определенный кусок времени, в котором прошла наша жизнь — моя и Бориса Николаевича. И я подумала, что он может быть интересен нашей молодежи».
Началом этих мемуаров, по словам Наины Иосифовны, стали рассказы для внуков и правнуков о молодости, встрече с мужем и истории Советского Союза и России. Наина Иосифовна призналась, что работа над книгой шла тяжело. Самым сложным было точно описать детали времени и событий. Однако это в итоге помогло отстраниться от политических и исторических оценок.
Мемуары вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров. Наина Ельцина отметила, что это ее первая и последняя книга. Писать она больше не собирается.
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