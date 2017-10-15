Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома
    «Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы Р-23. Ленинградская область, Путин, дороги, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы Р-23

    «Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы Р-23

    комментировать
    «Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы <nobr>Р-23</nobr>

    «Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы Р-23

    «Подарок стране и людям»: Путин поблагодарил строителей нового участка трассы <nobr>Р-23</nobr>

      Владимир Путин принял участие в церемонии открытия движения по новому участку дороги Р-23 в Гатчине, которая соединяет Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.

      Это 12-километровый участок, который был построен с нуля в стороне от прежнего маршрута трассы. Тот проходил через населенные пункты.

      Президент осмотрел стенды, посвященные проекту, и пообщался с рабочими.

      Владимир Путин, президент РФ: «У нас свыше 80% федеральных трасс — уже в нормативном состоянии, но еще многое нужно сделать. Страна колоссальная, огромная территория. В некоторых регионах России и дороги-то раньше никогда не было, мы сейчас только начинаем строить. Но то, что вы здесь делаете, это такая конфетка, подарок и региону, и стране, и людям, прежде всего. Вы сами знаете — как только дорога появляется, жизнь сразу другая, экономика сразу другая и комфорт, конечно».

      Путин поздравил строителей трассы с праздником работников дорожного хозяйства и сфотографировался с ними на память.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru