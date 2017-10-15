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    СМИ: король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану

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    • Фото: Reuters © 2017, Tomohiro Ohsumi
    СМИ: король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану

    СМИ: король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану

    СМИ: король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану
  • Фото: Reuters © 2017, Tomohiro Ohsumi

    • Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом приветствовал озвученную ранее американским лидером новую жесткую стратегию в отношении Ирана.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya, саудовский монарх «подтвердил поддержку королевством твердой стратегии, провозглашенной Трампом в отношении Ирана и его агрессивной деятельности, поддержки терроризма в регионе и во всем мире».

    Трамп в свою очередь поблагодарил короля Саудовской Аравии за поддержку и заверил, что США «крайне заинтересованы в совместной со своими союзниками работе над обеспечением безопасности и глобального мира», отметил телеканал.

    В пятницу Трамп в обращении к нации обвинил Иран в поддержке терроризма и сообщил о намерении ужесточить санкции в отношении Тегерана.

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