СМИ: король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом приветствовал озвученную ранее американским лидером новую жесткую стратегию в отношении Ирана.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya, саудовский монарх «подтвердил поддержку королевством твердой стратегии, провозглашенной Трампом в отношении Ирана и его агрессивной деятельности, поддержки терроризма в регионе и во всем мире».
Трамп в свою очередь поблагодарил короля Саудовской Аравии за поддержку и заверил, что США «крайне заинтересованы в совместной со своими союзниками работе над обеспечением безопасности и глобального мира», отметил телеканал.
В пятницу Трамп в обращении к нации обвинил Иран в поддержке терроризма и сообщил о намерении ужесточить санкции в отношении Тегерана.
Трамп в свою очередь поблагодарил короля Саудовской Аравии за поддержку и заверил, что США «крайне заинтересованы в совместной со своими союзниками работе над обеспечением безопасности и глобального мира», отметил телеканал.
В пятницу Трамп в обращении к нации обвинил Иран в поддержке терроризма и сообщил о намерении ужесточить санкции в отношении Тегерана.
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