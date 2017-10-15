Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло 40

Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 40.
О количестве жертв сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о гибели 38 человек, из которых 20 умерли в округе Сонома.
По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе Санта-Роса.
В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют уже 10 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию страны, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению. В субботу Браун информировал, что глава государства удовлетворил запрос.
В Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса стали 29 человек.
По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе Санта-Роса.
В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют уже 10 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию страны, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению. В субботу Браун информировал, что глава государства удовлетворил запрос.
В Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса стали 29 человек.
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