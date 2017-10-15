Минобороны Польши: на самописце Ту-154 Качиньского нашли запись взрыва

Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца
Ту-154, в котором погиб президент республики Леха Качиньский. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение под Смоленском при заходе на посадку. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич заявил, что версию взрыва озвучила комиссия, расследующая катастрофу, в своем отчете еще весной.
Антоний Мачеревич: «Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше. Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи».
Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010–2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
Министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич заявил, что версию взрыва озвучила комиссия, расследующая катастрофу, в своем отчете еще весной.
Антоний Мачеревич: «Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше. Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи».
Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010–2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.
Комментарии