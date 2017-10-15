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    Мужчина устроил стрельбу в американском университете

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    • Фото: Reuters © 2017, Arthur Mola
    Мужчина устроил стрельбу в американском университете

    Мужчина устроил стрельбу в американском университете

    Мужчина устроил стрельбу в американском университете
  • Фото: Reuters © 2017, Arthur Mola

    • Государственный университет Виргинии в американском городе Питерсберг был закрыт в ночь на воскресенье из-за сообщений о стрельбе на территории кампуса, по меньшей мере один человек серьезно ранен.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WTVR и источники в полиции, стрельбе предшествовали несколько потасовок.

    Предположительным зачинщиком стрельбы является 23-летний темнокожий молодой человек. Пострадавший с опасным для жизни ранением доставлен в местную больницу.

    В настоящий момент территория университета перекрыта. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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