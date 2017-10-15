Мужчина устроил стрельбу в американском университете

Государственный университет Виргинии в американском городе Питерсберг был закрыт в ночь на воскресенье
из-за сообщений о стрельбе на территории кампуса, по меньшей мере один человек серьезно ранен.
Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WTVR и источники в полиции, стрельбе предшествовали несколько потасовок.
Предположительным зачинщиком стрельбы является 23-летний темнокожий молодой человек. Пострадавший с опасным для жизни ранением доставлен в местную больницу.
В настоящий момент территория университета перекрыта. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Предположительным зачинщиком стрельбы является 23-летний темнокожий молодой человек. Пострадавший с опасным для жизни ранением доставлен в местную больницу.
В настоящий момент территория университета перекрыта. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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