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    НАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане. Дагестан, НАК, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане

    НАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане

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    • Фото: НАК РФ
    НАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане

    НАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане

    НАК обнародовал видео с тайниками сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане
    • Фото: НАК РФ

      • Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал оперативное видео, на котором запечатлены тайники с самодельными взрывными устройствами пособников террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), задержанных в Махачкале и Москве.

      Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность законспирированной ячейки «Исламского государства». В Москве и Махачкале были задержаны четверо бандитов, планировавших совершить резонансные теракты в Дагестане. По данным НАК, все они являются выходцами республики. В Махачкале также были обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовые к применению самодельные взрывные устройства.

      Тайники были найдены в недостроенном доме в столице Дагестана. На кадрах видны СВУ с часовым механизмом, начиненные поражающими элементами, а также бутылки от «Перокса» и канистра с ацетоном. Одно из устройств сдетонировало при разминировании.

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