«ВИМ-Авиа» может выполнить несколько авиарейсов после 15 октября

Авиакомпания
«ВИМ-Авиа» может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Максим Соколов: «Мы смотрим, еще может быть пара рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута».
Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа», глава Минтраса РФ обратил внимание, что «поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе — и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем», так как «в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы».
Максим Соколов: «Как только они завершат (перевозки) — мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу».
Он напомнил, что решение по сертификату может принять Росавиация, передает «Интерфакс». Кроме того, такую процедуру может запустить руководство компании, либо это может быть сделано в рамках закона о банкротстве, однако это «предполагает определенные судебные разбирательства и, соответственно, время на это».
Максим Соколов: «Если отзыв (сертификата) — он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее, хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло».
Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем.
Другие авиакомпании занялись вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» под контролем Минтранса и Росавиации. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.
Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа», глава Минтраса РФ обратил внимание, что «поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе — и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем», так как «в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы».
Максим Соколов: «Как только они завершат (перевозки) — мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу».
Он напомнил, что решение по сертификату может принять Росавиация, передает «Интерфакс». Кроме того, такую процедуру может запустить руководство компании, либо это может быть сделано в рамках закона о банкротстве, однако это «предполагает определенные судебные разбирательства и, соответственно, время на это».
Максим Соколов: «Если отзыв (сертификата) — он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее, хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло».
Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем.
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