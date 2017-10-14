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Международная пилорама

    В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

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    В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

    В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

    Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые станут на пути страны к мирной жизни, заявил глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун.

    Ан Дон Чхун: «Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему».

    Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике, передает РИА Новости. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.

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