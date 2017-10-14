В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру

Северная Корея готова уничтожать всех врагов, которые станут на пути страны к мирной жизни, заявил глава северокорейской делегации на ассамблее Межпарламентского союза, первый
вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун.
|
193
Ан Дон Чхун: «Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому будущему».
Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике, передает РИА Новости. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.
Представитель КНДР не стал отвечать на другие вопросы о политике, передает РИА Новости. Он сказал, что приехал, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом и сфотографироваться на память.
Комментарии