В Госдуме прорабатывают внесение законопроекта, отвечающего на санкции США

Госдума прорабатывает вопрос о внесении законопроекта, отвечающего на американские санкции в отношении РФ, но о конкретном содержании документа пока говорить рано, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин: «Я не хочу пока комментировать этот вопрос, мы на эту тему думаем. Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса».
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности ответа РФ на антироссийские санкции США не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне. Как отметил глава комитета, «обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры». По мнению Слуцкого, «введение мер противодействия на законодательном уровне было бы вполне логично».
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.
В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях объектов российской дипсобственности прошли досмотры и обыски.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможности ответа РФ на антироссийские санкции США не только на дипломатическом, но и на законодательном уровне. Как отметил глава комитета, «обязав сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до паритета, Россия оставила за собой право и на другие ответные меры». По мнению Слуцкого, «введение мер противодействия на законодательном уровне было бы вполне логично».
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.
В сентябре США закрыли три дипломатических представительства РФ на своей территории, в том числе генконсульство в Сан-Франциско. В помещениях объектов российской дипсобственности прошли досмотры и обыски.
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