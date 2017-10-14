Глава Microsoft назвал страну, создавшую вирус-вымогатель WannaCry

Вирус-вымогатель WannaCry, затронувший сотни тысяч компьютеров по всему миру, был распространен северокорейскими хакерами с помощью похищенных у США технологий. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Брэд Смит: «Я думаю, все знающие наблюдатели пришли к выводу, что вирус WannaCry был распространен КНДР с помощью киберинструментов, украденных у АНБ Соединённых Штатов»
Он также рассказал, что жертвами кибератаки стали не менее 200 тысяч пользователей в 150 странах, сообщает ITV.
Ранее уже высказывались мнения, что за глобальной атакой могут стоять хакеры, связанные с Пхеньяном. Однако заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал эти заявления смехотворными.
Он также рассказал, что жертвами кибератаки стали не менее 200 тысяч пользователей в 150 странах, сообщает ITV.
Ранее уже высказывались мнения, что за глобальной атакой могут стоять хакеры, связанные с Пхеньяном. Однако заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал эти заявления смехотворными.
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